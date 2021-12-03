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В США считают, что внутренние проблемы Украины мешают ей избавиться от зависимости от РФ

Бывший консультант комитета Сената Конгресса США по международным отношениям Ариэль Коэн отметил, что "Киев должен преодолеть привычку вредить самому себе"

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Внутренние проблемы, коррупция и привычка Украины вредить самой себе мешают стране избавиться от зависимости от России. Такое мнение выразил в среду бывший консультант комитета Сената Конгресса США по международным отношениям Ариэль Коэн.

В своей авторской колонке в журнале Newsweek он отмечает ряд эпизодов, где Киев своими решениями поставил себя в невыгодное положение. В частности, Коэн отмечает нарастающий энергетический кризис в стране, в условиях которого украинское правительство саботирует свою энергетическую компанию ДТЭК. Помимо этого, по словам эксперта, летом 2020 года, когда Белоруссия задержала группу из 33 россиян, "из-за нерешительности и некомпетентности на самом высоком уровне в Киеве" Украина не смогла извлечь выгоду из ареста людей, большинство из которых, по заявлениям украинских властей, принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе.

Бывший консультант американских законодателей в свете нарастания напряженности между Россией также отметил, что "Киев должен преодолеть привычку вредить самому себе, которая была наиболее заметна в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым".

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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