НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Внутренние проблемы, коррупция и привычка Украины вредить самой себе мешают стране избавиться от зависимости от России. Такое мнение выразил в среду бывший консультант комитета Сената Конгресса США по международным отношениям Ариэль Коэн.

В своей авторской колонке в журнале Newsweek он отмечает ряд эпизодов, где Киев своими решениями поставил себя в невыгодное положение. В частности, Коэн отмечает нарастающий энергетический кризис в стране, в условиях которого украинское правительство саботирует свою энергетическую компанию ДТЭК. Помимо этого, по словам эксперта, летом 2020 года, когда Белоруссия задержала группу из 33 россиян, "из-за нерешительности и некомпетентности на самом высоком уровне в Киеве" Украина не смогла извлечь выгоду из ареста людей, большинство из которых, по заявлениям украинских властей, принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе.

Бывший консультант американских законодателей в свете нарастания напряженности между Россией также отметил, что "Киев должен преодолеть привычку вредить самому себе, которая была наиболее заметна в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым".

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.