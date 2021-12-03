Глава Киргизии заявил о готовности уйти в отставку, если выборы были несправедливыми

БИШКЕК, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о готовности уйти в отставку, если будет доказано, что состоявшиеся в стране 28 ноября парламентские выборы были проведены с подтасовками. Об этом он заявил в пятницу в интервью киргизскому сайту Aryba.

"Если ЦИК, члены всех участковых избирательных комиссий заявят, что было давление со стороны власти и им пришлось украсть голоса, то я тотчас уйду в отставку", - сказал он. По его словам, фальсификация итогов голосования технически невозможна.

"Сейчас кричат даже те, кто ничего не смыслит в технических вопросах, как работает сервер. Проигравшие отлично знают, что нормально все подсчитали, но им нужен повод. Сейчас время техники. Невозможно воровать голоса", - уверен Жапаров. При он этом подчеркнул, что спецслужбы сейчас тщательно проверяют причины сбоя на сайте ЦИК во время голосования.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 28 ноября по смешанной системе - 54 депутата избирались по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендовали 1,3 тыс. человек. По предварительным данным, в состав парламента проходят шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан", ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Ыйман Нуру" ("Свет веры"), "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Явка составила около 35%, в настоящее время продолжается подсчет голосов в ручном режиме.

28 ноября на сайте ЦИК республики во время обработки поступающих сведений с участков от электронных избирательных урн произошел сбой в системе. В результате страница некоторое время была недоступна для просмотра. После возобновления ее работы на ней появились сведения, которые отличались от предыдущей версии. В ЦИК заверили, что это была техническая ошибка со стороны оператора, которую удалось быстро исправить. Данный факт дал повод представителям пяти партий заявить о том, что они отказываются признавать итоги голосования.

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства. Поводом для которых стали массовые фальсификации в ходе выборов.