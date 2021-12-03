МИД КНР опроверг заявление США и ЕС о "подрыве Китаем безопасности и процветания"

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Китайские власти своими действиями в Тайваньском проливе и прочими мерами государственной политики не подрывают безопасность и процветание Соединенных Штатов с Евросоюзом. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя совместное заявление Брюсселя и Вашингтона о Китае.

"Мы не применяем санкции из гегемонистских соображений и не оказываем давление на компании других стран, не используем против них "юрисдикцию длинной руки" (экстерриториальное распространение национального законодательства)", - подчеркнул он на регулярном брифинге.

По словам официального представителя, будущее торгово-экономического сотрудничества между Евросоюзом и США - "их собственное дело". "Не стоит увязывать с этими вопросами Китай", - добавил Чжао Лицзянь.

В четверг Вашингтон и Брюссель по итогам переговоров на высоком уровне по КНР опубликовали заявление, в котором утверждается, что действия Китая в Тайваньском проливе подрывают мир в регионе и отражаются на безопасности и процветании США, а также ЕС. Как отмечается в распространенном документе, стороны обсудили "растущий список вызывающих беспокойство действий КНР", в том числе "продолжающиеся злоупотребления и нарушения в сфере прав человека".

В последние месяцы Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая периодически направляют в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня боевые самолеты. Эти вылеты осуществляются на фоне активизации контактов официальных лиц Соединенных Штатов с представителями тайваньской администрации.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров - одна из китайских провинций.