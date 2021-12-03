Генпрокуратура Латвии считает, что вина подозреваемого в шпионаже на РФ депутата доказана

РИГА, 3 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Латвии считает, что вина депутата Сейма (парламента) республики Яниса Адамсонса, который был задержан в июне этого года Службой государственной безопасности (СГБ) по подозрению в шпионаже в пользу России, доказана. Об этом заявил генеральный прокурор страны Юрис Стуканс.

"Мы считаем, что его вина доказана - направлено ходатайство в Сейм о снятии депутатского иммунитета. Если разрешение будет получено, прокурор сразу выдвинет обвинение - дело направят в суд", - передает его слова в пятницу местный портал DELFI.

В ноябре прокуратура передала в суд сразу два дела о возможном незаконном сборе информации, представляющей государственную тайну, однако, по оценке Стуканса, нет оснований думать, что случаи шпионажа в Латвии участились. "Я просмотрел также статистику службы безопасности - сколько таких дел за последних три года. Около 20 уголовных дел передаются на рассмотрение в прокуратуру, а та их заканчивает. Больше их не становится", - указал он.

Генпрокуратура Латвии ранее обратилась в Сейм с просьбой дать согласие на начало уголовного преследования Адамсонса. Парламент 10 июня лишил неприкосновенности Адамсонса. Суд Видземского предместья Риги после этого несколько раз оставлял парламентария под арестом, под которым он находится с 11 июня.

17 июня посольство РФ в Латвии проинформировало, что получило от МИД страны подтверждение задержания россиянина в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве СГБ балтийской страны. Посольство сообщило ТАСС, что российский гражданин Г. В. Силонов 1963 года рождения был задержан правоохранительными органами Латвии 9 июня в международном аэропорту Риги. По решению суда он был помещен под арест.

Как сообщили в конце июня в передаче "Ничего личного" местного телеканала "ТВ-3", всего в рамках расследования дела Адамсонса были задержаны и помещены под арест четыре человека.