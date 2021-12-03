Совет Европы инициировал процесс против Турции в связи с делом правозащитника Кавалы

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) призвал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотреть нарушения Анкарой судебных предписаний в связи с делом правозащитника Османа Кавалы, находящегося под стражей в Турции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы, распространенном в пятницу.

"Комитет информировал Турцию о своем намерении задействовать ЕСПЧ в ходе заседания 2 февраля 2022 года. Он предложил Турции представить ее позицию по этому делу до 19 января", - отмечается в сообщении.

26 ноября турецкий суд оставил под стражей правозащитника Кавалу. В октябре послы США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии призвали к освобождению Кавалы, после чего президент республики Тайип Эрдоган дал поручение МИД объявить их персонами нон грата. Позднее дипмиссии вышеуказанных стран опубликовали объявление о намерениях уважать законы и решения турецкого руководства. После этого кризис был исчерпан.

Кавала был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за "попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство". Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.

В феврале нынешнего года стамбульский суд принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.

В январе 2017 года турецкие следователи выдали ордера на арест 380 предпринимателей по обвинению в косвенном участии в попытке переворота. В связи с расследованием разрешений на работу лишились более 27 тысяч преподавателей и сотрудников учебных заведений. Всего было уволено около 152 тысяч госслужащих.