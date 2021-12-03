СМИ: США и ЕС готовят "новый канал" для обсуждения вопросов обороны и безопасности

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Высокопоставленные должностные лица США и стран Евросоюза завершают работу над созданием "нового канала" для обсуждения представляющих взаимный интерес проблем в области обеспечения обороны и безопасности. Об этом со ссылкой на заявление генерального директора Военного штаба ЕС Эрве Блежана сообщила в пятницу газета Defense News.

По его словам, соответствующее объявление на этот счет госсекретарь США Энтони Блинкен и глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель могут сделать уже в пятницу. Официальное утверждение "нового механизма" может состояться в ходе саммита, дата проведения которого пока не определена, сказал в четверг Блежан на встрече в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. Новый канал, пояснил он, призван формализовать укрепившиеся за последнее время связи на уровне персонала оборонных ведомств США и стран Евросоюза. В числе возможных областей сотрудничества в рамках нового механизма Блежан, как пишет газета, назвал обеспечение безопасности в киберпространстве, климатические изменения и освоение новейших технологий.

"Нам необходимо, чтобы этот диалог был конкретным, а не просто [возможностью] для выражения пожеланий", - приводит еженедельник слова генерального директора Военного штаба ЕС.

Такая конкретика, как отметило издание, в частности, необходима при выработке совместного подхода в отношении угроз, якобы исходящих со стороны Китая. В Вашингтоне полагают, что европейские столицы склонны занимать более осторожную позицию в контактах с Пекином, чтобы не создавать лишних проблем для экономического сотрудничества с этой страной. Полезен новый канал, как полагает Блежан, будет и для решения других вопросов, когда между США и ЕС возникают разногласия или недопонимание.