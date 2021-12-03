Министр обороны Украины утверждает, что применение Bayraktar не нарушило "Минск"

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников, выступая в пятницу в Верховной раде, заявил, что применение ударных беспилотников Bayraktar в Донбассе было разовой мерой и не нарушило минские соглашения.

"Мы не нарушаем минские договоренности. Мы не атакуем в зоне проведения операции Объединенных сил (силовой операции - прим. ТАСС)", - утверждал он. Вместе с тем он признал, что Bayraktar был применен в Донбассе ."Вы знаете известный факт, когда мы были вынуждены применить Bayraktar с одним четким выстрелом по соответствующей пушечной установке", - заявил Резников.

По утверждению главы Минобороны Украины, в случае если сторона противника в Донбассе совершает "нарушения режима тишины", Киев "предупреждает через СЦКК, через СММ ОБСЕ, чтобы они прекратили нарушение минских договоренностей, режима тишины". Если же эти механизмы не срабатывают, тогда Вооруженные силы применяют "все необходимые силы и средства", сказал он.

В октябре украинские военные применили Bayraktar в зоне конфликта в Донбассе в боевых целях. Этот инцидент вызвал негативную реакцию властей Германии и Франции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что применение Украиной ударных беспилотников Bayraktar в Донбассе нарушает минские соглашения. На последнем заседании Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик подтвердил, что использование беспилотников является нарушением договоренностей о перемирии от лета 2020 года, при этом опровергнул факт применения Bayraktar в Донбассе.

Летом 2020 года стороны конфликта в Донбассе в рамках Контактной группы по урегулированию ситуации договорились о введении дополнительных мер контроля за перемирием. Эти договоренности предусматривают применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора контактной группы, создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства Народной милиции ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

Однако с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. Как заявлял полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов, украинская сторона игнорирует все требования Донецка и Луганска незамедлительно вернуться к выполнению обязательств по договоренностям о перемирии, в том числе к выполнению пункта о необходимости задействовать координационный механизм.