Министр обороны Украины считает возможным сократить срок службы в армии по призыву

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что сейчас изучается вопрос о целесообразности и необходимости призыва на срочную службу в вооруженные силы.

"Сегодня у нас есть и контрактный подход, и призыв. Но пока на сегодняшний день мы изучаем вместе с главнокомандующим и Генштабом целесообразность и необходимость именно призыва на срочную службу. Моя позиция такова: возможно, нам не нужна она на столь долгий период, может, ее стоит сделать более короткой", - сказал Резников, выступая в пятницу в Верховной раде.

В связи с этим Резников отметил важность закона о территориальной обороне и национальном сопротивлении, который начнет действовать с 1 января 2022 года. По его словам, сейчас численность вооруженных сил составляет 250 тыс. военных и еще "11 тыс. будут добавлены решением парламента".

На Украине продолжительность срочной службы составляет до 18 месяцев для солдат, матросов, сержантов и старшин. Для лиц с высшим образованием - до 12 месяцев.