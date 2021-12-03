Финская полиция задержала пять человек по подозрению в подготовке теракта

ХЕЛЬСИНКИ, 3 декабря. /ТАСС/. Полиция Финляндии задержала пять человек, подозреваемых в подготовке теракта. Об этом сообщило в пятницу отделение полиции по Юго-Западной Финляндии.

"Полиция предложит суду арестовать пять человек по подозрению в терроризме. Окружной суд Сатаканты примет решение об этом сегодня", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении ведомства.

Полиция уточнила, что задержанных людей "подозревают в планировании теракта".

Все они проживали в городе Канкаанпяя в регионе Сатакунта и были задержаны во вторник.