Додон обсудил с послом России активизацию экономических и культурных связей

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Лидер Социалистической партии Молдавии Игорь Додон обсудил с послом РФ Олегом Васнецовым вопросы активизации экономических и культурных связей, а также работу Молдавско-российского делового союза, который возглавил экс-президент республики. Об этом Додон написал в пятницу в своей Telegram-канале.

"Моя деятельность на посту председателя недавно созданного Молдавско-российского делового союза будет способствовать активизации двухсторонних экономических контактов, росту российских инвестиций в Молдову, поддержке отечественных производителей, продвижение общественных и гуманитарных проектов, и по ряду других направлений", - отметил Додон. Он добавил, что Молдавско-российский деловой союз создан совместно с общественной организацией "Деловая Россия" и зарегистрирован в Кишиневе в июне этого года.

Ранее экс-президент отказался от депутатского мандата и сообщил, что может покинуть пост руководителя Соцпартии, которая ушла в оппозицию, когда победу на досрочных выборах в парламент этого года выиграла проевропейская Партия действия и солидарности. Додон отметил, что партией будет руководить коллегиальный орган, который будет выбирать исполнительного секретаря.