В Польше ожидают появления у своих границ сотен тысяч мигрантов из Афганистана

ВАРШАВА, 3 декабря. /ТАСС/. Польские власти ожидают появления у своих границ сотен тысяч мигрантов из Афганистана. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"Мы готовы к тому, что в ближайшие месяцы появятся новые организованные миграционные потоки", - сказал он, подчеркнув, что, по данным польских дипломатов и разведки, "это организованные миграционные потоки с территории Афганистана".

"Это риск, который может появиться в ближайшие недели, в ближайшие месяцы и в больших масштабах, - указал представитель польского правительства. - Речь идет о риске миграционного движения, достигающего сотен тысяч человек и даже больше".

По словам Мюллера, Варшава рассматривает эту перспективу в качестве организованных действий белорусского государства и преступных групп.

Принявший участие в конференции заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач считает, что новый миграционный поток из Афганистана может пойти как через Белоруссию, так и Россию.

Президент РФ Владимир Путин ранее называл обвинения в адрес России о якобы причастности к ситуации с мигрантами, сложившейся на границе Белоруссии и ЕС, попытками переложить проблемы "с больной головы на здоровую". По его словам, Россия не имеет к этому никакого отношения, а страны Запада ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события.