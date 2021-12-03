ДНР и ЛНР разработали предложения по возвращению Киева к соблюдению перемирия в Донбассе

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) направили на согласование участникам контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проект заявления о механизмах, обеспечивающих соблюдение перемирия на линии соприкосновения. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь делегации ДНР на минских переговорах Владислав Московский.

"Нами был разработан и направлен участникам для дальнейшего согласования проект заявления контактной группы о механизмах обеспечения реализации мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года. В заявлении предусмотрены конкретные шаги по возврату Украины к исполнению данных договоренностей", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале делегации ДНР.

Московский рассказал, что проект предусматривает официальное опровержение Киевом заявлений командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) о разрешении солдатам открывать огонь по своему усмотрению, скорейший запуск механизма верификации и предотвращения нарушений на основе оперативного прямого взаимодействия с республиками, обеспечение неотвратимости наказания за допускаемые нарушения. "Бездействие официального Киева на переговорах, а также нарастающая агрессия ВСУ в отношении Донбасса довели кризис в сфере безопасности до критической отметки. Эскалация должна быть прекращена дипломатическими методами, - добавил пресс-секретарь делегации ДНР. - Принятие данного заявления позволит стабилизировать ситуацию и вернуться к предметному диалогу на треке безопасности".

Уточняется, что предложение республик Донбасса будет предварительно проработано на заседании подгруппы по безопасности 7 декабря. Во вторник также пройдут заседания подгрупп по политическим, гуманитарным и экономическим вопросам, заседание контактной группы состоится в среду, 8 декабря, в режиме видеоконференции. Участники контактной группы обсудят нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ, выполнение Киевом своих обязательств по процессуальной очистки лиц, переданных в ходе обменов, проект регламента ведения переговоров, а также выработку дорожной карты по достижению мира, с учетом направленной республиками актуальной редакции документа.

24 ноября, по итогам прошлого заседания, полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев необходимо вернуть к выполнению обязательств по соблюдению перемирия.

Обострение ситуации в Донбассе

В Донбассе с конца февраля, несмотря на действие дополнительных мер по контролю за перемирием, возобновились интенсивные перестрелки. В сентябре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил об отсутствии ограничений у командиров украинских подразделений на открытие ответного огня, отметив, что данные решения принимаются на месте. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

26 октября Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий ударный беспилотник "Байрактар", хотя это запрещено действующими договоренностями. А 27 октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская армия захватила село Старомарьевка, находящееся в "серой зоне" на юге линии соприкосновения. Республики Донбасса отмечают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы. Эти меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае нарушения допускается только в случае прямого приказа командования после разбирательства в рамках координационного механизма.