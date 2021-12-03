Bloomberg: Индия откажется от производства вертолетов Ka-226T и купит уже собранные

ТАСС, 3 декабря. Индия решила оказаться от производства вертолетов Ка-226Т на своей территории. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в индийском правительстве.

По их данным, вместо этого планируется приобрести уже готовые вертолеты этого типа. Отмечается, что соответствующее решение будет обсуждаться сторонами в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию на следующей неделе.

В 2015 году страны подписали межправительственное соглашение о поставках Россией индийской стороне легких вертолетов Ка-226Т и локализации на ее территории выпуска таких машин. Документ предполагает поставку 60 вертолетов российского производства и производство в Индии еще 140 машин с уровнем локализации 50-70%. Москва также предлагала Нью-Дели рассмотреть возможность выпуска на индийских мощностях варианта Ка-226Т для ВМС.