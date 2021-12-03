Генсек союза электросвязи: пандемия поставила вопрос о состоянии сетевого покрытия в мире

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ситуация с пандемией коронавируса заставила задуматься о качестве покрытия интернетом в разных уголках мира, необходимо внедрять новые технологии там, где люди еще не имеют доступа к сети. Об этом заявил генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Чжао Хоулинь в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Ряд факторов заставляет людей пытаться приобщиться к благам телекоммуникаций. Мы уже достигли высокого уровня. И, кстати, паника, охватившая нас во время пандемии, дала нам много возможностей подумать. <...> Например, даже в Токио центр города может быть очень-очень развитым, но в то же самое время в пригородах ситуация не такая. Ковид дал очень хорошую возможность проверить эту ситуацию", - сказал он.

Чжао Хоулинь призвал внедрять инновации и новые технологии в местах, где люди до сих пор лишены доступа к глобальной сети. По его словам, на распространение покрытия интернетом главным образом влияют четыре фактора: инфраструктура, инвестиции, инновации и вовлеченность людей. При доминировании важности первого фактора не стоит забывать и о последнем, отметил генсек МСЭ.

"Пожилые люди - они стремятся к стабильности в своей жизни, полагаются на наличные деньги, часто не знают об электронных услугах. Когда в стране или городе объявлен локдаун, они не могут переключиться на удаленные службы. А потом они буквально "задыхаются", не знают, как сохранить свою жизнь прежней. Люди пытаются обеспечить себя продуктами питания, лекарствами, а в период локдауна у них со всем этим возникают проблемы. Этих людей нужно удерживать, подключать к связи. Лучший способ предоставить им что-то - это помочь им с электронными услугами", - добавил он.

В настоящее время Международный союз электросвязи распределяет спутниковые орбиты и радиочастотный спектр среди радиослужб в глобальном масштабе, разрабатывает технические стандарты, регулирующие пользование электросвязью. Одной из задач МСЭ также является улучшение доступа к информационно-коммуникационным технологиям для недостаточно обслуживаемых сообществ.