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Spiegel: подозреваемого в шпионаже в пользу РФ британца могут экстрадировать из ФРГ

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Подозреваемый в шпионаже в пользу России работник посольства Великобритании в Германии Дэвид С. может быть экстрадирован в Соединенное Королевство. Об этом в пятницу сообщило издание Spiegel.

По его информации, в настоящее время власти ФРГ рассматривают запрос британского правительства о его экстрадиции. Соответствующий запрос из Лондона, как пишет издание, был направлен в прокуратуру Бранденбурга, что было подтверждено властями. Решение по данному вопросу пока не принято, однако возражений со стороны властей Германии не ожидается.

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