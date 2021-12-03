Участвовавшего в избиении ветеранов замглавы МВД Абхазии уволили

СУХУМ, 3 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра внутренних дел Абхазии Ращ Цвижба, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту избиения 30 сентября ветеранов Отечественной войны 1992-1993 годов, уволен. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в пятницу.

"Освободить Цвижба Раща Северьяновича от должности заместителя министра внутренних дел Республики Абхазия", - говорится в распоряжении.

Новым заместителем министра внутренних дел назначен Дмитрий Кучуберия.