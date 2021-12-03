СМИ: голландская полиция задержала около 50 демонстрантов, пытавшихся прорваться в ОЗХО

ГААГА, 3 декабря. /ТАСС/. Группа демонстрантов попыталась прорваться в здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге, около 50 из них задержаны. Об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По информации телеканала, речь идет о демонстрантах преимущественно курдского происхождения, которые обвиняют турецкую армию в использовании химического оружия, в том числе на севере Ирака.

Один из активистов заявил, что попытка попасть в здание ОЗХО направлена на то, чтобы привлечь внимание к проблеме. По его словам, Турция только с апреля использовала химоружие против курдов не менее 300 раз. Официальных подтверждений этому не имеется.

Для задержания протестующих к месту были стянуты наряды полиции, некоторое время над зданием ОЗХО кружил полицейский вертолет. В настоящее время обстановка нормализовалась.