Лукашенко подписал директиву о развитии отношений с Китаем до 2025 года

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем до 2025 года, включающую сотрудничество в военной сфере. Об этом в пятницу сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Как уточняется в сообщении, в числе приоритетов, согласно документу, определены укрепление сотрудничества в политической сфере, сохранение и приумножение ценностей дружбы и взаимной поддержки, наращивание торгово-экономического, финансового, инвестиционного взаимодействия, реализация инициативы "Один пояс - один путь". При этом, "в числе важных задач также расширение межрегиональных связей, развитие сотрудничества в военной и военно-технической областях, в сфере цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий, укрепление научно-технического взаимодействия, развитие отношений в гуманитарной области".

Документ направлен "на дальнейшее углубление стратегического партнерства Беларуси с Китаем по широкому спектру направлений в 2021-2025 годах и является логическим продолжением одноименной директивы на 2015-2021 годы". Как сообщила пресс-служба президента, "органам государственного управления и иным вовлеченным в сотрудничество с КНР субъектам экономической деятельности поручается обеспечить реализацию около полусотни конкретных практических мер".