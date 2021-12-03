Бывшая вице-спикер парламента Афганистана раскритиковала указ талибов о правах женщин

КАИР, 3 декабря. /ТАСС/. Бывшая вице-спикер афганского парламента Фавзия Куфи считает бессмысленным принятое в пятницу постановление радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) о правах женщин, которое регулирует, в частности, брачные отношения в стране.

"То, о чем говорится в заявлении "Талибана" относительно вопроса брака и выбора супруга, уже было прописано несколько лет назад в законе о ликвидации насилия в отношении женщин. Гораздо лучше было бы применять этот же закон и обеспечивать основополагающие гуманитарные и исламские права женщин и девочек на работу и на получение образования", - написала политик в пятницу в Twitter.

Ранее верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада издал фирман (указ) относительно прав женщин в Афганистане. Документ, в частности, провозглашает, что никто не может заставить женщину выйти замуж. Кроме того, она наделяется правом на наследование имущества в случае смерти супруга. Вместе с тем Верховному суду и всем нижестоящим судебным инстанциям поручено рассматривать любые заявления от женщин, особенно от тех, которые овдовели.

Куфи была избрана в нижнюю палату парламента Афганистана в 2005 году. Она стала первой женщиной - вице-спикером в истории страны. Политик пережила несколько попыток покушения, в последний раз - в августе 2020 года в Кабуле.

Права женщин в Афганистане

В 1996-2001 годах, когда большая часть афганской территории находилась под контролем "Талибана", радикалы также объявляли об отмене ряда афганских обычаев, среди прочего лишавших женщину права получения наследства и обязывавших ее выходить замуж только за родственников покойного мужа. В то же время положение женщин было крайне тяжелым: они были обязаны надевать чадру, не выходить из дома без сопровождения родственников, лишены права работать и учиться. Женские школы были закрыты, а единственная действовавшая тогда радиостанция "Голос шариата" принципиально обходилась без дикторов-женщин.

После свержения радикалов и провозглашения Исламской Республики Афганистан в стране были приняты шаги, направленные на расширение прав женщин и их участие в общественной жизни. В частности, было создано министерство по делам женщин, в принятой в 2004 году конституции в статье 44 за государством закреплена обязанность обеспечивать женское население равным доступом к образованию, а в 2009 году вступил в силу закон о ликвидации насилия в отношении представительниц слабого пола.

Ситуация в стране

Установив контроль над всей территорией Афганистана к началу сентября, талибы начали вводить различные и, по их словам, временные ограничения в отношении женщин и девочек, объясняя это необходимостью создать в государстве "соответствующую исламскую среду".

Например, радикалы ликвидировали министерство по делам женщин, создав вместо него министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Это аналог существовавшего в 1996-2001 годах органа, наделенного функциями исламской "полиции нравов".

Кроме того, представители "Талибана" обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, а местным телеканалам рекомендовали воздержаться от демонстрации фильмов с участием женщин.

В сформированное талибами временное правительство, которое пока не признала ни одна страна, женщины также не были включены.