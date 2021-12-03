Федеральные силы Эфиопии восстановили контроль над четырьмя городами на севере страны

ПРЕТОРИЯ, 3 декабря. /ТАСС/. Правительственные силы Эфиопии, развивающие успех начавшегося на минувшей неделе крупного наступления, освободили от повстанцев Тыграя и их союзников четыре города на севере страны. Об этом заявила в пятницу канцелярия премьер-министра Абия Ахмеда.

"Освобождены города Мехал-Меда, Чефа-Робит, Харбуна и Мекой, находившиеся под оккупацией террористического Народного фронта освобождения Тыграя", - говорится в ее сообщении в Twitter.

Указанные города находятся на территории штата Амхара. За последнюю неделю федеральные силы выбили повстанцев Тыграя и сепаратистов "Армии освобождения Оромо" из более чем 20 городов в Амхаре и в штате Афар. Согласно поступающей информации, отряды повстанцев, потерпев ряд существенных поражений, отходят на север к административной границе штата Тыграй.

Повстанцы Тыграя начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, вторгшись на территорию Амхары и Афара. Они планомерно наступали на Аддис-Абебу и к середине ноября находились на расстоянии в 180 километров от столицы. Однако с прибытием Абия Ахмеда 25 ноября на фронт ситуация начала меняться в результате перехода правительственных сил в крупнейшее за последние месяцы контрнаступление.