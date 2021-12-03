Псаки сообщила, что США обсуждают с РФ возможность контакта Путина и Байдена

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Возможность проведения прямых контактов между американским лидером Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным обсуждается, Вашингтон намерен сосредоточиться на Украине. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы обсуждаем такую возможность и объявим о ней, когда все будет решено окончательно", - сказала она.

"Это будет возможность для того, чтобы обсудить наши серьезные озабоченности относительно воинственной риторики и наращивания вооруженных сил на границе с Украиной", - добавила Псаки. Она отметила, что Байден является убежденным сторонником прямых контактов между лидерами стран.

Помощь Украине

Возможность оказания США дальнейшей военной помощи Украине рассматривается, заявила Псаки, комментируя сообщения о том, что администрация Байдена прорабатывает шаги по комплексной поддержке Киева.

"Я не хотела бы вдаваться здесь в детали, но экономические санкции - это всегда один из вариантов. Конечно, в прошлом мы предоставили Украине серьезную помощь в обороне, и мы продолжаем рассматривать такие возможности. Это все, что я могу сказать в данный момент", - отметила она.

Экономические санкции

Американская администрация может ввести экономические санкции в отношении России в случае возможной агрессии против Украины и консультируется по данному вопросу с Конгрессом США и европейскими союзниками, заявила пресс-секретарь Белого дома, отвечая на вопрос о том, какие меры воздействия может принять Вашингтон для помощи Киеву в его противостоянии с Москвой.

"Конечно, введение экономических санкций - это один из вариантов. Но мы собираемся делать это путем консультаций с Конгрессом и европейскими партнерами", - сказала она.

"Эти консультации идут уже какое-то время. Мы хотим быть готовыми, так что рассматриваем подобную возможность", - добавила Псаки.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине постоянно звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. В Москве подобные утверждения называют пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что это может делаться с целью оправдания провокаций в Донбассе, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.