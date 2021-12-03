В Ереване заявили о недопустимости воинственной риторики и действий Баку

ЕРЕВАН, 3 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком заявил о недопустимости продолжающейся воинственной риторики и агрессивных действий руководства Азербайджана. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

"Арарат Мирзоян счел недопустимой продолжающуюся воинственную риторику и агрессивные действия руководства Азербайджана. В этом контексте министр считает, что необходимо предпринять конкретные шаги по снижению напряженности в Нагорном Карабахе и регионе в целом. Мирзоян отметил важность немедленного решения гуманитарных проблем, в частности возвращения военнопленных и других удерживаемых Азербайджаном лиц", - говорится в сообщении.

Глава МИД также указал на необходимость сохранения армянского исторического и культурного наследия на территориях в Карабахе, находящихся под контролем Азербайджана, и создания там условий для деятельности международных организаций. Армянская сторона подтвердила свою приверженность продолжению работы в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ по всеобъемлющему урегулированию конфликта.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.