Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии посетить Украину

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и предложил ему посетить Украину.

"Глава государства пригласил Виктора Орбана посетить Украину с визитом", - сообщила в пятницу пресс-служба офиса украинского лидера.

Собеседники обсудили шаги по развитию двустороннего сотрудничества и договорились активизировать усилия с целью достижения прогресса по вопросам, которые стоят на повестке дня. "Мы готовы работать совместно с вами для реализации потенциала наших отношений на благо народов Украины и Венгрии", - подчеркнул Зеленский, добавив, что сегодня исполняется 30 лет с момента, как Украина установила дипломатические отношения с Венгрией.

Зеленский также отметил настроенность Киева на развитие добрососедских отношений с Будапештом на основе взаимоуважения и конструктивного диалога.

Отношения с Венгрией

Отношения между Украиной и Венгрией обострились после принятия осенью 2017 года Верховной радой нового закона об образовании, который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях страны может остаться только украинский. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать противоправным закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального. Будапешт расценил эти изменения как нарушение гуманитарных прав 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье, и заблокировал работу комиссии Украина - НАТО.

Новые скандалы возникли прошлой осенью во время подготовки к местным выборам на Украине. Киев обвинил Будапешт в открытой поддержке Партии венгров Украины на выборах в областной совет Закарпатья. В конце ноября 2020 года в офисе этого политического объединения, а также дома у его председателя прошли обыски. В МИД Венгрии заявили о недопустимости таких мер.

Новый виток кризиса в отношениях произошел после подписания Будапештом 27 октября с "Газпромом" нового 15-летнего контракта на поставку 4,5 млрд куб. м газа в год в обход Украины. В преддверии заключения контракта официальный Киев пообещал обратиться в Еврокомиссию для оценки соответствия соглашения европейскому законодательству в области энергетики. Будапешт в ответ обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела. Венгрия с 1 октября получает топливо через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы.