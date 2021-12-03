Блинкен: США изучат иные возможности, если диалог с Ираном по атому не даст результата

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассмотрят другие возможности, если дипломатическое взаимодействие с Ираном по атомной проблеме окончится безрезультатно. Об этом заявил в пятницу американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на онлайн-форуме Reuters Next.

"Мы или должны вернуться [к переговорам] в соответствии с положениями соглашения (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД - прим. ТАСС), или должны будем рассмотреть иные варианты", - сказал он. При этом Блинкен подчеркнул, что лучше всего решать этот вопрос дипломатическим путем.

Говоря о завершившемся в Вене очередном раунде переговоров в рамках СВПД по иранской ядерной программе, Блинкен заявил, что "за последние несколько дней мы увидели, что прямо сейчас Иран не проявляет серьезности в вопросе принятия мер, необходимых для соблюдения СВПД. Вот почему мы завершили этот раунд переговоров в Вене". Госсекретарь продолжил, что в связи с этим США "намерены провести тесные консультации со всеми нашими партнерами по этому процессу: со странами Европы, Россией, Китаем, а также другими заинтересованными странами, включая Израиль и государства Персидского залива". "Нам предстоит определить, есть ли у Ирана хоть какой-то интерес в серьезном участии в диалоге", - пояснил дипломат. При этом Блинкен подчеркнул, что США не хотят допустить того, чтобы Иран затягивал этот процесс, параллельно продолжая реализовывать свою ядерную программу.

Седьмой раунд переговоров в рамках СВПД по ядерной программе Тегерана в Вене завершился в пятницу. Европейские участники вернутся в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением переговорного процесса. При этом, по данным иранских СМИ, стороны могут вернуться за стол переговоров уже на следующей неделе. В Тегеране заявили, что переговорный процесс по возобновлению действия ядерной сделки в Вене идет хорошо, но медленно.