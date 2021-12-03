В Белоруссии заявили о готовности к прекращению нагнетания напряженности с Западом

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Белоруссия готова к прекращению нагнетания напряженности с отношениях со странами Запада и внесла конкретные предложения в этом направлении. Об этом заявил в среду министр иностранных дел страны Владимир Макей в интервью телеканалу "Беларусь-1" по итогам своего участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме.

"То, что звучит официально на подобного рода публичных заседаниях, - это одно, а в кулуарах, конечно же, коллеги высказывают мнение о том, что надо всем остановиться и уже думать над тем, как прекратить дальнейшее нагнетание напряженности и дальнейшее раскручивание спирали, связанной с эскалацией ситуации", - заявил Макей в интервью, стенограмма которого опубликована на сайте белорусского МИД. "Мы готовы к этому, - сказал министр иностранных дел Белоруссии. - Мы внесли конкретные предложения".

"Понятно, что это не произойдет одномоментно, в одночасье, но мы уже проходили это. Я считаю, что всегда есть возможность выхода из любой ситуации, в том числе из той сложной ситуации, в которой оказались сейчас отношения между Беларусью и Европейским союзом", - добавил Макей.

Министр иностранных дел Белоруссии сообщил, что провел в Стокгольме встречи с рядом коллег из западных стран, но не уточнил, из каких именно. "У меня состоялся ряд встреч с моими коллегами, о них сообщено официально и на сайте министерства иностранных дел. Большая половина встреч прошла за закрытыми дверями, и о них мы не сообщали, потому что коллеги попросили, чтобы они оставались, скажем [так], конфиденциальными" - добавил Макей.

"С нашим заявлением о том, что через санкционное противостояние никто никогда не достигнет своих целей, согласны очень многие. Не все, но очень многие, - сказал глава МИД Белоруссии. - И у здравомыслящих людей здесь, у здравомыслящих коллег есть понимание, как я сказал, что надо постараться найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из этой ситуации. Потому что в конечном итоге никто не окажется в выигрыше".

"Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось, а Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", - считает глава белорусского внешнеполитического ведомства.