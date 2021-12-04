Эстонская партия из правящей коалиции выступила против перевода школ на госязык

ТАЛЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Отстаивающая интересы русскоязычного населения Центристская партия Эстонии, которая входит в правящую коалицию, выступила против перевода школьного образования с 2035 года на эстонский язык. Об этом в пятницу сообщил член правления партии, министр государственного управления Яак Ааб.

"Центристская партия за то, чтобы качество обучения русскоязычных детей эстонскому языку повысилось, - приводит его слова пресс-служба центристов. - И об этом мы не только говорили, но и предпринимали для этого конкретные шаги. Например, уже сейчас в детских садах с русским языком обучения работают несколько сот дополнительных преподавателей, чьим родным языком является эстонский. Что касается перехода обучения на эстонский язык, то мы его не поддерживаем".

Ранее в пятницу министерство образования и науки Эстонии представило план полного перевода школьного образования к 2035 году на эстонский язык. Как добавила глава ведомства Лийна Керсна, план пока не согласован правящей коалицией Эстонии.

В июне премьер-министр республики Кая Каллас заявила, что полный переход школьного образования на эстонский язык состоится не позднее 2035 года.

В разных регионах Эстонии в настоящее время действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20% всех школьников страны. Преподавание в них идет по системе "60/40", в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.