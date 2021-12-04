Блинкен считает, что вторжение на Тайвань имело бы катастрофические последствия

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что попытки Пекина вторгнуться на Тайвань привели бы к катастрофическим последствиям. С данным утверждением он выступил в пятницу на онлайн-форуме Reuters Next.

На вопрос журналиста, возможно ли такое развитие событий, руководитель внешнеполитического ведомства США ответил: "Думаю, это решение потенциально имело бы катастрофические последствия". "Я надеюсь, что руководство Китая очень серьезно подумает над этим и над тем, чтобы не провоцировать кризис, который, я думаю, повлек бы за собой ужасные последствия для многих людей и в котором никто не заинтересован, в первую очередь Китай", - добавил госсекретарь.

"В течение многих лет мы четко и последовательно заявляли, что стремимся к тому, чтобы у Тайваня были средства для самообороны", - добавил Блинкен, отвечая на вопрос о том, готовы ли США направить свои войска на защиту острова. "Мы продолжим выполнять эти обязательства", - заверил он.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.

В начале октября газета "Уолл-стрит джорнэл" сообщила со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена, что военные инструкторы США уже более года ведут секретную деятельность на Тайване с целью укрепления его оборонного потенциала.