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WTA

Блинкен заявил, что многие страны скоро определятся с отношением к Олимпиаде в КНР

Также госсекретарь констатировал, что не может давать рекомендации МОК

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что многие страны в ближайшее время определятся с тем, каким будет их подход к участию в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Такую точку зрения он изложил в пятницу на онлайн-форуме Reuters Next, отметив, что Вашингтон проводит консультации с союзниками на эту тему.

Руководителю американского внешнеполитического ведомства был задан вопрос о том, следует ли, по его мнению, Международному олимпийскому комитету (МОК) принять меры, схожие с теми, на которые пошла Женская теннисная ассоциация (WTA). Она приостановила проведение соревнований на территории Китая из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай. Блинкен констатировал, что не может давать рекомендации МОК. "Думаю, многие государства, включая США, рассматривают вопрос об Олимпиаде, - добавил он. - Мы много обсуждали с партнерами и союзниками то, какого мнения они придерживаются относительно этого. Я думаю, что скоро страны примут решение о том, каким будет их подход к этому, поскольку игры приближаются".

2 ноября Пэн Шуай разместила в социальной сети Weibo сообщение, в котором обвинила крупного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Позднее эта информация была удалена, однако успела распространиться в интернете. Ситуация привлекла внимание международной общественности, обеспокоенность за безопасность Пэн Шуай выразили внешнеполитические ведомства Великобритании, Франции и США, WTA и ряд известных спортсменов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает вариант дипломатического бойкота предстоящих Игр в Китае.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

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