В Касабланке создали Группу дружбы "Марокко - Израиль"

РАБАТ, 4 декабря. /ТАСС/. Группа дружбы "Марокко - Израиль" создана в городе Касабланка. Об этом сообщило в пятницу вечером информационное агентство Maghreb Arabe Press (MAP).

Ее председателем стал 93-летний Габриэль Банон, предприниматель, бывший советник первого председателя Палестинской национальной администрации Ясира Арафата. Также избран административный совет группы.

Новая структура "намерена способствовать продвижению и развитию связей между Марокко и Израилем и работать в соответствии с исторической декларацией от 22 декабря 2020 года, подписанной между высокопоставленной американо-израильской делегацией и Марокко, которая ознаменовала начало новой эры в отношениях между Королевством Марокко и Государством Израиль".

Группа дружбы призвана стать "средой для диалога и обменов, направленных на развитие культурных, экономических и социальных отношений между двумя странами и двумя народами", отметили в ее руководстве. Другая ее цель - "поощрение системы универсальных ценностей, которые могут поддержать принципы справедливого и прочного мира между палестинцами и израильтянами на Ближнем Востоке".

Группа планирует работать в интересах сотрудничества между Марокко и Израилем в области культуры, науки, образования, исследований, искусства и израильско-марокканских благотворительных организаций. Кроме того, она собирается осуществлять обмен опытом и информацией культурного и научного характера путем организации встреч, семинаров и конференций в Марокко и за рубежом.

Мирные и дружественные отношения

10 декабря 2020 года экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Марокко достигли договоренности об установлении дипломатических отношений. 22 декабря в Рабате власти Марокко, США и Израиля подписали совместную декларацию. В ней, в частности, подтверждалось намерение "немедленно возобновить полные официальные контакты между марокканскими и израильскими коллегами, установить полные дипломатические, мирные и дружественные отношения".

11-12 августа 2021 года в Марокко побывал министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. В Рабате он принял участие в церемонии открытия бюро по связям (дипломатического представительства) еврейского государства.

24-25 ноября 2021 года Марокко посетил министр обороны Израиля Бени Ганц, который провел в Рабате серию встреч с официальными лицами и подписал с властями королевства меморандум о взаимопонимании в оборонной области, охватывающий такие вопросы, как обмен опытом и знаниями, передачу технологий, обучение, а также сотрудничество в оборонной промышленности.