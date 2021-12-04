Президент Узбекистана заявил о необходимости развития диалога с властями Афганистана

НУР-СУЛТАН, 4 декабря. /ТАСС/. Достижение скорейшего мира и стабильности в Афганистане откроет возможности для реализации крупных проектов, поэтому необходимо развивать диалог с новыми властями этой страны. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в опубликованном в субботу интервью газете "Казахстанская правда".

"Если не принять скоординированные действенные меры, Афганистан еще долгое время может оставаться источником новых вызовов и угроз региональной безопасности. Достижение скорейшего мира и стабильности в этой стране откроет ей путь к развитию, а также новые стратегические возможности для реализации крупных экономических, энергетических проектов регионального и международного значения", - отметил он.

Глава государства также обратил внимание, что географически выгодное расположение Афганистана, который является естественным наземным мостом между Евразией и Южной Азией, Восточной и Западной Азией, определяет его важное значение в продвижении трансрегиональной взаимосвязанности.

"Экономическое восстановление Афганистана является непременным условием обеспечения здесь устойчивого и долгосрочного мира. С этой точки зрения, на мой взгляд, для недопущения эскалации ситуации необходимо развивать диалог с новыми властями, продолжать оказывать социально-экономическое и гуманитарное содействие афганскому народу. Крайне важно не допустить масштабного гуманитарного кризиса в этой стране, ее международной изоляции", - подчеркнул он.

Президент Узбекистана 5-6 декабря посетит Казахстан с государственным визитом.