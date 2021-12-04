В Грузии задержали пятерых разыскиваемых Интерполом по запросу Турции

ТБИЛИСИ, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали в Батуми пять человек, разыскиваемых Турцией через Интерпол за совершение тяжких преступлений, сообщили в субботу в пресс-службе грузинского ведомства.

"Сотрудники поискового управления департамента центральной криминальной полиции МВД в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Батуми задержали пять человек, разыскиваемым Турецкой Республикой по "красному циркуляру" Интерпола", - сказано в сообщении.

Задержанные обвиняются Турцией в сексуальном насилии, незаконном лишении свободы, грабеже и вовлечении в проституцию.

Проводятся процедуры, необходимые для экстрадиции обвиняемых, добавили в МВД.