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В Грузии задержали пятерых разыскиваемых Интерполом по запросу Турции

Они обвиняются Турцией в сексуальном насилии, незаконном лишении свободы, грабеже и вовлечении в проституцию

ТБИЛИСИ, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали в Батуми пять человек, разыскиваемых Турцией через Интерпол за совершение тяжких преступлений, сообщили в субботу в пресс-службе грузинского ведомства.

"Сотрудники поискового управления департамента центральной криминальной полиции МВД в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Батуми задержали пять человек, разыскиваемым Турецкой Республикой по "красному циркуляру" Интерпола", - сказано в сообщении.

Задержанные обвиняются Турцией в сексуальном насилии, незаконном лишении свободы, грабеже и вовлечении в проституцию.

Проводятся процедуры, необходимые для экстрадиции обвиняемых, добавили в МВД.

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