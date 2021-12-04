В Молдавии сняли с выборов мэра города Бельцы лидера первого тура Марину Таубер

КИШИНЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Суд молдавского города Бельцы на заседании в субботу одобрил просьбу Центральной избирательной комиссии о снятии с выборов мэра города победителя первого тура Марину Таубер из-за финансовых нарушений.

"Окружная избирательная комиссия муниципалитета Бельцы №2 обязывается издать решение об аннулировании регистрации кандидата на должность мэра муниципалитета Бельцы от партии "Шор" Марины Таубер", - зачитала решение судья Наталья Косташ.

В первом туре голосования, который прошел 21 ноября, Таубер победила с результатом 47,9%. Во второй тур также прошел бывший заместитель мэра города Николай Григоришин, который получил 20,9%. Кандидат от пропрезидентской Партии действия и солидарности Борис Маркоч получил только 14%.

Как проинформировала ранее Центральная избирательная комиссия, к ним поступили материалы о незадекларированных тратах избирательного штаба Таубер на сумму около 152 тыс. леев ($8,6 тыс.). К рассмотрению были приняты только траты на 34 тыс. леев (около $1,9 тыс.) из этой суммы. При этом даже этого объема было достаточно, чтобы вместе с задекларированными средствами был превышен порог финансирования.

Отстранение Таубер вызвало возмущение у политиков и экспертов, которые считают, что ЦИК принимала решение под давлением правящей Партии действия и солидарности.

Новые выборы мэра в Бельцах назначили после отставки лидера оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатого в сентябре этого года. Он покинул пост, когда на досрочных парламентских выборах в июле возглавляемая им организация не смогла пройти в парламент.