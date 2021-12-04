В Катаре заявили, что Россия играет важную роль в стабилизации обстановки в Афганистане

КАИР, 4 декабря. /ТАСС/. Россия является очень важной страной в контексте стабилизации ситуации в Афганистане. Об этом заявил в субботу заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, выступая в формате видеосвязи на международной конференции "Средиземноморские диалоги", организованной Итальянским институтом международных политических исследований (ISPI) при поддержке МИД республики.

"Мы поддерживаем контакт с Россией, она является очень важным партнером в стабилизации обстановки в Афганистане. Ситуация в этой стране требует сотрудничества всех представителей международного сообщества, и я верю, что такие страны, как Россия и Китай, внесут свой вклад в восстановление [Афганистана] и будут дальше поддерживать афганский народ", - приводит слова дипломата катарский телеканал Al Jazeera.

В то же время, как указал министр, "у России, Китая и других стран региона есть законные опасения по поводу напряженности, которая может возникнуть в Афганистане вследствие имеющейся сегодня ситуации". Кроме того, глава катарского МИД призвал международное сообщество выработать четкий план действий относительно улучшения обстановки на афганской территории, поскольку "на данный момент отсутствует какая-либо единая стратегия".

Говоря о роли Катара в Афганистане, дипломат подчеркнул, что за последние месяцы при содействии эмирата из Кабула были эвакуированы более 70 тыс. человек, в основном граждане западных стран и сотрудничавшие с ними афганцы. Помимо этого, катарские специалисты совместно с турецкими продолжают оказывать помощь радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) в восстановлении работы аэропорта Кабула.

Ранее глава катарского внешнеполитического ведомства заявлял, что руководство эмирата разочаровано действиями "Талибана" в Афганистане, которые уже привели к откату по сравнению с прогрессивным законодательством предыдущего режима. Как отмечала в октябре помощница главы МИД Катара Лулва аль-Хатыр в интервью журналу Foreign Policy, Доха не торопится с признанием сформированного радикалами временного кабмина.

Катар и Афганистан

В Катаре с 2013 года находится политический офис "Талибана". Помимо этого, в Дохе, прежде чем талибы 15 августа вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, проводилась серия переговоров между представителями радикалов, правительством исламской республики, а также США, которые в итоге завершили к 30 августа свою военную миссию на афганской территории.

В настоящий момент в столице Катара регулярно проходят консультации между руководством талибов и представителями ряда стран. В частности, с 27 ноября по 1 декабря радикалы провели встречи со специальным представителем США по Афганистану Томасом Уэстом, работающим в Дохе временным поверенным в делах Великобритании в Кабуле Мартином Лонгденом и спецпредставителем Евросоюза по Афганистану Томасом Никлассоном.