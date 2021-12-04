Макрон обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии кризис в Ливане и Иран

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Кризис в Ливане, а также ситуация вокруг ядерной программы Ирана и двусторонние отношения Парижа и Эр-Рияда стали основными темами в субботу на встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Французский лидер заверил, что в целом беседа с наследным принцем прошла конструктивно и открыто, удалось обсудить широкий спектр вопросов, связанных со стабильностью и безопасностью в регионе, "в том числе Иран, Турцию и Персидский залив".

"Именно по Ливану у нас была долгая беседа, мы работали вместе по Ливану и совсем недавно обратились к [ливанскому] премьер-министру Наджибу Микати, чтобы донести четкое послание: Саудовская Аравия хочет плотно сотрудничать, мы хотим поддерживать ливанский народ, чтобы добиться возобновления коммерции и экономики страны", - рассказал он. Макрон также отметил, что Франция хочет, чтобы правительство Ливана собралось как можно скорее и приступило к реализации необходимых реформ. Кроме того, он пообещал связаться в воскресенье с президентом Ливана Мишелем Ауном.

В отношении Ирана, по словам Макрона, Саудовская Аравия "испытывает справедливую обеспокоенность", которая связана с потенциальной возможностью Тегерана получить ядерное оружие. "Мы не можем решать вопрос ядерной программы в отрыве от вопроса региональной безопасности. И не можем продвинуться без диалога с нашими союзниками в регионе. Нет простого и быстрого решения, но есть путь, который позволит сохранить основные параметры: никакого ядерного оружия в Иране, никакой эскалации в регионе в краткосрочной перспективе", - заключил он.

Саудовская Аравия стала последней остановкой в ближневосточном турне президента Франции. 3 декабря он посетил с визитом Катар и Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с представителями руководства этих стран и подписал ряд двусторонних соглашений.

В пятницу газета Al Akhbar со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщила, что Макрон выразил готовность выступить посредником в урегулировании дипломатического скандала между Ливаном и странами Персидского залива, возникшего из-за недружественных высказываний ливанского министра информации Джорджа Кордахи в адрес Саудовской Аравии.