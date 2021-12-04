Новый канцлер Австрии даст присягу 6 декабря

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Новый лидер Австрийской народной партии Карл Нехаммер даст присягу в качестве канцлера Австрии в понедельник, 6 декабря. Об этом сообщила в субботу администрация президента страны.

Президент Александер Ван дер Беллен приведет к присяге также новых министров, кандидатуры которых предложил Нехаммер.

В пятницу президиум входящей в правительственную коалицию вместе с партией "Зеленые" Австрийской народной партии после отставки ее лидера Себастьяна Курца назначил на его место министра внутренних дел Карла Нехаммера. Он стал кандидатом на пост канцлера республики вместо главы правительства Александера Шалленберга и предложил кандидатуры новых министров от партии.

2 декабря Курц объявил об уходе из политики. В октябре он уже покинул пост канцлера из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.