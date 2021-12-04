В партии Порошенко заявили, что возможное новое дело будет политически мотивировано

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Возможное предъявление нового обвинения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по "угольному делу", в котором фигурирует глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, - станет вымышленным и будет следствием "личных страхов" президента Владимира Зеленского. Об этом в субботу сказано в сообщении партии "Европейская солидарность".

Ранее бывший заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак сообщил, что Порошенко готовятся предъявить обвинение по делу о государственной измене "в рамках закупки угля с помощью Медведчука". По мнению Трепака, это "политическое решение властей страны".

"Под постоянным незаконным давлением Зеленского против Петра Порошенко сфабриковано уже более ста разных уголовных дел. Все они - политически мотивированы и сшиты белыми нитками. Так называемое угольное дело - фейк и ложь, которые фабрикуются на Банковой (ул. Банковая в Киеве, где находится офис президента - прим. ТАСС) в результате личных страхов и комплексов Зеленского", - говорится в сообщении партии.

Сотрудники правоохранительных органов Украины 11 мая провели обыски в доме Медведчука и в офисе оппозиционной партии. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В октябре этого года Медведчуку было предъявлено еще одно обвинение по статьям "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". По версии следствия, политик причастен к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн).

2 ноября Печерский райсуд избрал Медведчуку новую меру пресечения в виде личного обязательства по делу о государственной измене. Однако он продолжит находиться под круглосуточным домашним арестом по другому уголовному делу. Суд также обязал политика сдать все документы, которые разрешают выезд за рубеж. Сам Медведчук неоднократно заявлял, что считает уголовные дела против него сфальсифицированными, а сам процесс - политическими репрессиями.