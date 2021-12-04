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Палестино-израильский конфликт

Полицейские застрелили палестинца, ранившего ножом израильтянина в Иерусалиме

Пострадавший израильтянин госпитализирован, сообщили в полиции Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Израильские полицейские застрелили в субботу палестинца, ранившего ножом израильтянина в Старом городе Иерусалима. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.

"У Дамасских ворот [Старого города Иерусалима] вооруженный ножом палестинец нанес ранение израильтянину. Полицейские нейтрализовали нападавшего ответным огнем", - говорится в заявлении.

По данным радио Kan, нападавший в результате полученных ранений умер. Пострадавший израильтянин госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное, указывает радиостанция.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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