Источник: Турция поддерживает вывод наемников из Ливии, но хочет согласовать сроки

КАИР, 4 декабря. /ТАСС/. Турция в предварительном порядке поддерживает вывод всех наемников из Ливии, однако переговоры с Анкарой осложнены тем, что она требует, чтобы этот процесс был согласован как с западом, так и с востоком страны. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник, близкий к проходящим в настоящее время в Турции встречам руководства страны и членов Совместного военного комитета Ливии.

"Турция, в принципе, поддерживает выход иностранных наемников из Ливии, - сказал собеседник агентства. - Однако переговоры проходят сложно, она настаивает на том, чтобы всеми были определены четкие временные рамки начала их ухода".

"Сейчас это осложняется тем, что Анкара хочет установить понятные для всех сроки вывода как сирийских наемников, так и бойцов из восточной части страны [Ливии], - отметил источник. - А для этого требуется согласие всех сторон, что трудно реализовать перед намеченными на конец декабря президентскими и парламентскими выборами в рамках выполнения всеобъемлющего плана, который был одобрен [Совместным военным комитетом Ливии]".

Этот комитет, включающий по пять военных представителей от западного и восточного регионов Ливии, уже давно обсуждает механизмы вывода иностранных войск и наемников, что прописано в соглашении о прекращении огня между сторонами, и ранее планировал завершить этот процесс к началу выборов. 8 октября члены комитета в Женеве окончательно согласовали план действий, договорившись установить контакты с соответствующими местными и международными сторонами для поддержки его реализации.

Он, в частности, предусматривает четыре этапа. Первый - это вывод иностранных боевиков из районов линий соприкосновения на согласованные позиции, второй и третий - начало работы международного комитета под патронажем ООН для мониторинга численности наемников и иностранных военных. На четвертой фазе должен начаться одновременный и согласованный всеми вывод этих формирований.

Как ожидается, в ближайшие дни ливийские военные прибудут в Москву. По словам источника, возможно, визит состоится уже в воскресенье, однако все будет зависеть от исхода переговоров в Анкаре.