В Афинах заявили об успешной подготовке визита премьера Греции в Россию

АФИНЫ, 4 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел Греции, сопредседатель российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству Мильтиадис Варвициотис указал на успешное проведение 13-й сессии межправкомиссии в Москве в рамках подготовки к визиту премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в РФ 8 декабря. Об этом Варвициотис написал в статье, опубликованной в газете Nea в субботу.

13-я сессия межправкомиссии прошла 29-30 ноября, в ее ходе был подписан многостраничный протокол о сотрудничестве, а также четыре отдельных двусторонних соглашения о взаимодействии в различных областях.

"2 959 км, разделяющих Афины и Москву на карте, никогда не были препятствием в греко-российских отношениях, - подчеркнул Варвициотис. - Ведь у нас много общего с Россией - в историческом, культурном, религиозном плане. Однако современные формы, которые сложились в греко-российских отношениях, регулируются различными многоуровневыми структурами сотрудничества. Политическими, инвестиционными и, как я выяснил в ходе поездки в российскую столицу, образовательными. За свою политическую карьеру я много раз бывал в Москве, но на этот раз, возглавляя правительственную миссию, я брал на себя большую ответственность. Греческая миссия должна была вернуться с рядом соглашений в областях, представляющих взаимный интерес, и эта цель была достигнута".

Первый замглавы МИД подчеркнул, что соглашения были подписаны "за несколько дней до визита премьер-министра в Россию и встречи с президентом [РФ Владимиром] Путиным в Сочи 8 декабря". "После месяцев интенсивной работы и координации между министерствами Греции и России, в поездке, полной встреч и консультаций, мы показали, что Греция действительно хочет способствовать укреплению своих отношений с Россией. Протокол о сотрудничестве, который я подписал с сопредседателем с российской стороны, министром транспорта Российской Федерации Виталием Савельевым, является новым шагом в греко-российских отношениях", - сказал Варвициотис.

Он отметил, что по итогам работы 13-й сессии межправкомиссии были предложены решения остающихся проблем. "Завершились длительные переговоры. Мы еще больше обогатили обычные рамки наших двусторонних контактов", - сказал дипломат. "Россия может быть нелегким собеседником, но она является ключевым игроком в архитектуре европейской безопасности, играя роль в региональных вопросах, в Восточном Средиземноморье, по кипрской проблеме, - продолжил он. - Вот почему мы надеемся на функциональные и динамичные отношения с ней. Конечно, мы обеспокоены ухудшением отношений с Европейским союзом и НАТО, членом которых является Греция. Но каналы связи должны оставаться открытыми, чтобы строить отношения, основанные на честности, добросовестности и уважении принципов международного права".

Основа сотрудничества - экономика

При этом первый замглавы МИД подчеркнул, что краеугольный камень двустороннего сотрудничества - это экономика. "Вот почему в то время, когда греческая экономика ускоряется темпами роста в 8%, мы должны привлекать российские инвестиции и укреплять наши экономические и торговые отношения. Контрмеры российского правительства непропорционально сильно ударили по греческому экспорту с 2014 года. Греческие бизнесмены, которых я лично встречал в Москве, а также многие другие, являются достойными послами греческого предпринимательства, которые своим напором и навыками могут способствовать развитию двусторонней торговли и инвестиций. В энергетическом секторе должны продолжаться бесперебойные поставки газа в нашу страну по конкурентоспособным ценам. В авиации мы призываем вернуться к эпохе, существовавшей до ковида, с открытием транзитных рейсов. В туризме мы можем использовать возможности стратегического сотрудничества", - сказал Варвициотис.

Он также сообщил, что во время поездки в Москву обнаружил "греческую общину" русских студентов, обучающихся на грекоязычных факультетах московских университетов. "Я слышал, как молодежь, которая никогда не бывала в нашей стране, за многие тысячи километров от Греции бегло говорит по-гречески. Так что наш долг - укреплять образовательные связи между Грецией и Россией. "Мы ждем вас в Греции", - сказал я им. Это приглашение, открытое как для грекоязычных русских студентов, так и для инвесторов", - заключил Варвициотис.