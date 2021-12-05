Глава Пентагона: США готовы противостоять любому силовому принуждению в адрес Тайваня

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы поддерживать оборонительный потенциал Тайваня и противостоять любой попытке принуждения силой, которая может быть угрозой для населения острова. Об этом заявил в субботу министр обороны США Ллойд Остин.

США "привержены <...> поддержке способности Тайваня защищать себя и сохраняют за собой право противостоять любому принуждению силой, которое будет угрожать народу Тайваня", - сказал он на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с администрацией Тайбэя и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.

В начале октября газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена, что военные инструкторы США уже более года ведут секретную деятельность на Тайване с целью укрепления его оборонного потенциала.