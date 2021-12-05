Глава МИД Бразилии уверен, что у БРИКС есть будущее

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Бразилии Карлус Альберту Франку Франса отметил важность БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и подчеркнул, что у этого объединения есть будущее.

"Уверен, что у БРИКС есть будущее. С точки зрения бразильского президента и нашего министерства, в БРИКС совпадают множество интересов", - сказал он в субботу в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-24", отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя тот факт, что на организуемый Вашингтоном "Саммит за демократию" приглашена Бразилия, а Россия и Китай нет, Франку Франса указал, что не может ответить на этот вопрос, потому что это зона ответственности США, и это не имеет отношения к БРИКС. "С другой стороны, у БРИКС есть свое видение в том смысле, что в этом блоке ценятся независимость, суверенитет и многополярность, и эти темы более чем важны для стран, входящих в этот альянс, потому что мы - державы, потому что у всех нас есть свой потенциал.<...> Это важный блок, и его надо сохранять", - добавил глава МИД Бразилии.