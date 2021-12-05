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Глава МИД Бразилии считает, что состав СБ ООН не отвечает нынешним реалиям

Карлус Альберту Франку Франса заявил, что Совет Безопасности международной организации не представляет имеющийся набор наций

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Узкий состав Совета Безопасности ООН не отвечает современным реалиям изменившегося мира, вопрос расширения приобретает актуальность. Об этом заявил Глава МИД Бразилии Карлус Альберту Франку Франса в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-24".

"Мы считаем - и думаем, что Россия с этим согласна, - что пока Совет Безопасности [ООН] не представляет имеющийся набор наций, хотя так было в 1945 году, - сказал он. - Мир изменился и изменился сильно, поэтому мы можем подумать о концепции расширенного Совета Безопасности".

Соответствующая концепция, по словам министра, нужна, чтобы "улучшить планетарные проблемы, привнести большую безопасность, поддерживать мир". "То, что такая дискуссия [по вопросу расширения СБ ООН] идет, уже довольно важно", - резюмировал он.

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