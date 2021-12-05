Семья Ярошенко надеется, что Путин и Байден вернутся к теме освобождения заключенных

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Семья россиянина Константина Ярошенко, отбывающего заключение в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут, США), рассчитывает, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вернутся к вопросу освобождения заключенных россиян и американцев. Об этом в воскресенье сообщила ТАСС жена летчика Виктория Ярошенко.

В июне в ходе прошедшего в Женеве саммита РФ - США главы двух стран обсуждали актуальные вопросы двусторонних отношений. По итогам саммита Путин заявил, что РФ и США могут найти определенные компромиссы по теме заключенных россиян, приговоренных в США, и американцев, отбывающих наказание в России.

"Надеемся, что во вторник вопрос о наших близких снова прозвучит, что президенты России и США вернутся к его решению. Это то, чего все мы и в России, и в США очень ждем. Хочется, чтобы этот кошмар наконец закончился и наши родные люди встретили Новый год и Рождество в кругу своих семей", - сказала Ярошенко.

Собеседница агентства отметила, что понимает родственников осужденных в России гражданин США Пола Уилана и Тревора Рида. "Мы ждем Константина домой уже больше одиннадцати лет. Никому не пожелаю такого, понимаю, что сейчас чувствуют родные Пола и Тревора. Уверена, что они хотят того же - скорейшего возвращения домой. Надеюсь, что решение будет найдено", - сказала Ярошенко.

4 декабря агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что президенты России и США во вторник проведут звонок по защищенной видеосвязи. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал о том, что главы двух стран в ходе встречи по видеосвязи рассмотрят двусторонние дела, актуальные вопросы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, внутриукраинский кризис, Ливию и, возможно, Сирию.

Константин Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.