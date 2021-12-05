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СМИ: в Мьянме пять человек погибли при наезде машины правоохранителей на демонстрантов

Как минимум 15 участников акции протеста были арестованы

ТАСС, 5 декабря. По меньшей мере пять человек погибли в результате наезда машины служб безопасности на толпу протестующих в городе Янгон в Мьянме. Об этом в воскресенье сообщило издание Myanmar Now со ссылкой на очевидцев.

По его данным, как минимум 15 участников акции протеста были арестованы. Как уточнило агентство Reuters, в результате инцидента десятки человек пострадали.

1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которыми, как они утверждают, сопровождались прошедшие в ноябре 2020 года всеобщие парламентские выборы. С начала февраля в стране продолжаются акции протеста против смещения гражданского правительства.

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