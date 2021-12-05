Боррель: ЕС работает над тем, чтобы избежать кризиса из-за ситуации вокруг Украины

РИМ, 5 декабря. /ТАСС/. Евросоюз ведет работу, чтобы избежать кризиса из-за ситуации вокруг Украины. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью итальянской газете Repubblica, которое было опубликовано в воскресенье.

"Мы работаем над тем, чтобы избежать кризиса, но при любом развитии событий ЕС будет твердо стоять за Украину", - сказал он, добавив, что "на следующей неделе в Брюсселе пройдет встреча со странами Восточного партнерства, во время которой ЕС подчеркнет твердую поддержку Украины".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.