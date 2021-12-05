Медведчук поздравил Медведева с переизбранием председателем "Единой России"

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук поздравил от имени своих однопартийцев зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева с переизбранием председателем "Единой России". Соответствующее заявление в воскресенье опубликовано на официальном сайте ОПЗЖ.

"От имени партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" поздравляю вас с переизбранием на должность председателя партии "Единая Россия". Это решение является признанием ваших высоких заслуг, результатом несомненной успешности, эффективности и стабильности работы партии, которая под вашим руководством вот уже почти десять лет демонстрирует высочайшие результаты и по праву является крупнейшей и самой влиятельной политической силой Российской Федерации", - говорится в поздравлении.

Медведчук отметил профессионализм и принципиальность Медведева и пожелал ему "новых свершений и достижений". Представитель украинской оппозиции подчеркнул, что "Единая Россия" смогла дать достойный ответ на те вызовы, которые встают перед ней как перед партией власти, несущей ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране, международные вызовы, защиту интересов и обеспечение безопасности граждан РФ".

Съезд "Единой России" в субботу, 4 декабря, переизбрал Медведева председателем партии. Согласно партийному уставу, срок полномочий главы "Единой России" составляет пять лет. Кандидатура Медведева была внесена на обсуждение съезда председателем высшего совета единороссов Борисом Грызловым. Медведев возглавляет "Единую Россию" с 2012 года.