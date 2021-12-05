Президент Гамбии Барроу лидирует на выборах главы государства

ПРЕТОРИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Действующий президент Гамбии Адама Барроу лидирует на прошедших накануне в африканской стране выборах главы государства. Об этом объявила в воскресенье Независимая избирательная комиссия Гамбии.

"После подсчета результатов в 17 округах Барроу набрал в них больше половины голосов избирателей", - цитирует представителя избиркома южноафриканская радиостанция SABC. В Гамбии 53 избирательных округа.

В выборах в качестве кандидатов на пост президента Гамбии участвовали шесть политиков, включая Барроу, который добивается переизбрания на второй срок. Его главным конкурентом был бывший вице-президент страны и лидер оппозиционной Объединенной демократической партии Усейну Дарбо. По информации SABC, Барроу считается фаворитом.

Президентские выборы в Гамбии отличаются особой системой голосования. Пришедшему на участок гражданину, зарегистрированному в списке избирателей, выдается прозрачный стеклянный шарик. Он бросает его в одну из урн, к каждой из которых прикреплена фотография одного из кандидатов. По завершении голосования Независимая избирательная комиссия пересчитывает поданные шарики и объявляет победителя. Последнему необходимо набрать простое большинство. Общее число избирателей достигает 962 тыс.