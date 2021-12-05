Папа Римский встретился с беженцами на острове Лесбос

ОСТРОВ ЛЕСБОС /Греция/, 5 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа Римский Франциск встретился с беженцами из центра временного размещения на греческом острове Лесбос. Остановка на нем стала одним из центральных пунктов программы нынешней апостольской поездки Франциска в Грецию и на Кипр, где ранее он также провел молитву с мигрантами.

"Миграция - проблема всех, это - глобальный кризис, который затрагивает всех", - сказал понтифик. "Печально слышать, что в качестве общих усилий предлагается воздвигать стены. Конечно, понятны все опасения, сложности и опасности. Ощущается усталость и неудовлетворенность, усугубленные экономическим кризисом и пандемией, но, не воздвигая барьеры, можно найти решение проблем и улучшить сосуществование", - подчеркнул он.

В своей речи понтифик отметил, что с пандемией "мы все почувствовали, что находимся в одной лодке". "Мы поняли, что для решения глобальных проблем недостаточно фрагментарных решений. И если удалось с немалыми усилиями организовать вакцинацию планетарного масштаба, хотя остаются большие сложности и неуверенность, и, кажется, начало что-то сдвигаться в борьбе с климатическими изменениями, все остается ужасно в вопросе миграции", - констатировал глава Римско-католической церкви.

По дороге, подъезжая к месту встречи, Папа Римский вышел из машины и пошел пешком, чтобы приветствовать беженцев, вышедших на улицу целыми семьями. Всего понтифик, которому в этом месяце исполнится 85 лет, прошел не менее полукилометра. При этом он был без защитной маски.

Франциск уже посещал Лесбос в 2016 году. В той поездке, призванной выразить солидарность беженцам, его сопровождали патриарх Константинопольский Варфоломей и предстоятель Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископ Иероним II.

С Папой Римским тогда лагерь покинули несколько беженцев. В этот раз также не исключен подобный жест, однако перевозка будет организована при содействии разных учреждений, включая католическую общину Святого Эгидия, занимающуюся интеграцией беженцев в Европе. В центре временного размещения понтифика встречала также президент Греции Катерина Сакелларопулу.

Истории из лагеря

Выходец из Демократической Республики Конго по имени Камилл рассказал, что путешествие заняло много времени. Вместе с женой они добирались до Турции из Ирана, проделав часть пути пешком. Затем пять раз они попадали в тюрьму в Турции после каждой попытки отправиться к европейским берегам. В итоге они преодолели 20-километровую полосу моря на небольшой лодке и попали в центр на Лесбосе.

Неделю назад жена оставила Камилла с годовалой дочкой и нелегально перебралась в Афины. Как пояснил 31-летний мужчина, жена уличила его во лжи о том, что в Европе они найдут лучшую жизнь. Сам Камилл ждет разрешение на то, чтобы покинуть остров. Он надеется попасть в группу тех мигрантов, которые могут быть вывезены при содействии Папы Римского. "Но, наверное, будут выбраны самые уязвимые и больные", - сказал он.

Внутри самого лагеря корреспондент ТАСС познакомился с семьей из Афганистана. Они бежали из страны два года назад, еще до прихода к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ), уже год находятся на Лесбосе, больше всего они боятся вернуться назад.

В сентябре 2020 года сгорел старый центр, который стал самым большим лагерем беженцев в Европе. Местные власти при финансовой помощи ЕС оборудовали новый центр с более приемлемыми условиями жизни, хотя по-прежнему далекими от комфортных. Как сообщили журналистам в центре, сейчас в нем находятся около 2 тыс. человек. А всего он рассчитан на 8 тыс.

Раньше на Лесбос прибывали преимущественно сирийцы. Сейчас большинство афганцы, а также много выходцев из африканских стран, которые считают маршрут из Турции в Грецию более безопасным, чем пересечение на лодке Сицилийского пролива, отделяющего Северную Африку от южной Италии.

Миграционная ситуация

Согласно последним данным министерства по делам миграции и убежища, в октябре этого года по сравнению с октябрем 2020 года количество мигрантов и беженцев, проживающих на греческих островах, уменьшилось на 76%. Наибольшее сокращение зарегистрировано на острове Самос (примерно на 92%), за которым следуют Хиос (на 91%), Лерос (на 88%), Лесбос (на 65%) и Кос (на 54%). Общее количество проживающих во временных лагерях для мигрантов и беженцев по стране в октябре 2021 года также сократилось на 47% по сравнению с октябрем прошлого года.

Потоки прибывающих в первые десять месяцев 2021 года уменьшились на 67% на островах и на 46% в целом по стране по сравнению с тем же периодом прошлого года. В период с января по октябрь 2021 года 9 794 человека выехали в Европу или третьи страны с помощью механизмов депортации, возвращения и переселения граждан третьих стран, в то же время 7 242 человека прибыли в Грецию.

Местные СМИ сообщали, что на островах население было обеспокоено тем, что мигранты могут быть заражены коронавирусом, но по прибытии их всех тестируют. Сокращение общего числа мигрантов связано с уменьшением потока из Турции. Беженцы на греческих островах жалуются, что перспектив перебраться из Греции в другие страны мало, надо ждать многие месяцы, а результат не гарантирован.