МИД Ирана заявил, что страна не отступит от требований на переговорах по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 5 декабря. /ТАСС/. Тегеран не отступит от своих требований на переговорах в Вене по отмене санкций США и возврату к ядерной сделке образца 2015 года. Об этом заявил в воскресенье заместитель главы МИД Ирана Али Багери, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах в Вене.

"Иран не отступит от своих требований по восстановлению соглашения образца 2015 года и отмене санкций", - цитирует его агентство IRNA. По словам дипломата, "поскольку США были первыми, кто вышел из соглашения в 2018 году, то сначала они должны сделать первый шаг".

В четверг Багери заявил, что Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.

Седьмой раунд переговоров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана завершился в пятницу в австрийской столице. Европейские участники вернутся в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. При этом, по данным иранских СМИ, стороны могут вернуться за стол переговоров уже на следующей неделе.