Главы Минобороны Израиля и "Моссада" направятся в США для обсуждения иранского атома

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Бени Ганц и глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа направятся на следующей неделе в Вашингтон для обсуждения мер по остановке продвижения Ирана в обогащении урана. С таким заявлением выступил в воскресенье на еженедельном заседании кабмина еврейского государства премьер-министр Нафтали Беннет.

"В ближайшие дни министр обороны и директор "Моссада" отправятся в Вашингтон для обсуждения этого вопроса (иранской ядерной программы). Наша цель - использовать окно возможностей, открывшееся между раундами [переговоров в Вене], чтобы сказать нашим друзьям в США: как раз сейчас самое время использовать другой инструментарий против стремительного продвижения Ирана в сфере обогащения [урана]", - распространила высказывания Беннета его канцелярия.

"Иран должен начать расплачиваться за свои нарушения", - продолжил премьер, отметив, что очередной раунд переговоров на этой неделе "между Ираном и мировыми державами в Вене завершился безрезультатно", так как иранцы, по его словам, "отказались от предыдущих договоренностей и придерживались очень жесткого, бандитского подхода"."Мы ведем интенсивный диалог по этому поводу с американцами, англичанами, французами, Россией и другими [странами]. Я призываю каждую страну, ведущую переговоры с Ираном в Вене, занять твердую позицию и дать понять Ирану, что невозможно вести переговоры и одновременно обогащать уран", - добавил Беннет.

2 декабря премьер Израиля призвал к немедленному прекращению переговоров с Ираном, так как Тегеран, по его словам, применяет "ядерный шантаж" в качестве переговорной тактики. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном после появления информации об обогащении урана на иранском объекте в Фордо до 20%, сообщила тогда канцелярия израильского премьера. В тот же день пресс-служба Минобороны Израиля сообщила, что министр обороны Бени Ганц планирует в ночь на 9 декабря направиться в Вашингтон для переговоров со своим американским коллегой Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном по вопросу соглашения с Ираном.

Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана в его первоначальном виде с апреля в Вене, их седьмой раунд завершился в пятницу в австрийской столице. Европейские участники вернутся в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. Стороны планируют вернуться за стол переговоров уже на следующей неделе.